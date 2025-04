Thiago Marreta se coloca à disposição para lutar de última hora no UFC Des Moines

Chance remota e 'trunfo' a seu favor

Sem a chance de suprir uma ausência no combate entre Tafa e Tokkos, Marreta tem uma chance remota de ter sua vontade atendida, visto que o card do UFC Des Moines conta com uma luta na divisão dos pesos-pesados: Thomas Petersen vs Don'Tale Mayes. O confronto, porém, segue de pé até o momento, com ambos os competidores confirmados no show. Mas caso surja algum imprevisto com algum dos lutadores, Thiago tem um trunfo importante a seu favor.

Marido de Yana Santos, o brasileiro está presente 'in loco' na cidade de Des Moines para acompanhar sua companheira e lutadora, que entrará em ação no card contra a ex-campeã Miesha Tate. Desta forma, caso algo ocorra com Petersen ou Mayes, Marreta surgiria como uma opção viável do ponto de vista burocrático, já que estaria à disposição e já no local do evento. Em contrapartida, seu recente retrospecto no MMA profissional joga contra Thiago. O striker carioca vem de cinco confrontos sem vencer - quatro derrotas e um 'no contest' (luta sem resultado).

Passagem pelo UFC

Lutador profissional de MMA desde 2010, Marreta chegou ao UFC em 2013 - onde permaneceu por quase uma década. Seu início na liga presidida por Dana White foi entre os pesos-médios (84 kg). Mas foi na categoria dos meio-pesados (93 kg) que o brasileiro viveu seu auge, chegando a disputar o cinturão contra o então campeão Jon Jones. Após uma batalha parelha, 'Bones' acabou superando Thiago na decisão dividida dos juízes.

Após bater na trave pelo título, o rendimento de Marreta não foi mais o mesmo. Enfileirando resultados negativos, o striker acabou deixando o UFC em 2022, após ser nocauteado pelo ex-campeão Jamahal Hill. Em sua passagem pela organização, o brasileiro disputou 24 combates, com 14 vitórias e dez derrotas.