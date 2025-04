Taila Santos recebe seis meses de suspensão após falha em exame antidoping da USADA

Previsão de retorno

O gancho de Santos é retroativo à data do exame em que a brasileira foi flagrada. Sendo assim, como testou positivo no dia 21 de março, Taila poderá competir novamente a partir do dia 21 de setembro, quando cumprirá a suspensão designada de seis meses. Apesar de ter recebido uma sanção considerada branda, a atleta catarinense viu seus planos de se tornar campeã do torneio da PFL em 2025 irem por água abaixo com o recente flagra.

Taila Santos Accepts Sanction for Violation of PFL Anti-Doping Policy https://t.co/cfhFiAZuMo

- USADA (@usantidoping) April 30, 2025

