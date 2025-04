Popó muda preparação para luta no FMS 6 após 'puxão de orelha' da esposa; entenda

Acelino 'Popó' Freitas, tetracampeão mundial de boxe, revelou uma mudança significativa em sua preparação para a luta contra o ator Duda Nagle no Fight Music Show 6, marcado para o dia 17 de maio, em São Paulo. Após um "puxão de orelha" da esposa, Emilene Juarez, que também estará no evento enfrentando a influenciadora Inaê Barros, o baiano decidiu adotar uma rotina mais disciplinada e focada na saúde.

Em entrevista ao podcast 'Mundo da Luta', Popó contou que, em edições anteriores do FMS, subiu ao ringue com peso acima do ideal, chegando a competir com 83 kg. No entanto, após uma conversa sincera com Emilene, percebeu a importância de cuidar melhor do próprio corpo e imagem pública.

"Sabe o que é isso? É vergonha na cara. Quando você faz uma luta daquela com o argentino, obeso como eu estava, não era um atleta. Na minha luta com o Bambam eu não perdi peso, nem com o Dublê, com o argentino... A única luta que eu lutei com 74 kg foi com o Whindersson Nunes, que era um peso bom, que eu não estava gordo. Eu lutei contra o argentino com 83 kg, com 1,68 m, é muito peso pra mim. Mas lutei com Bambam com esse peso, com o Dublê também. É um peso muito alto pra mim. Agora não estou perdendo peso pra lutar, estou perdendo pra melhorar a minha qualidade de vida. A minha mulher chega pra mim e fala: 'Eu não admito que você faça 50 anos este ano com esse peso. Mostre para as pessoas que você parou de lutar boxe, mas continua cuidando da sua saúde, cuida da sua imagem'. É isso, eu quero que as pessoas tenham uma vida saudável como eu tenho" afirmou o ex-campeão.