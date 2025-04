Lutador do UFC é preso pela 14ª vez nos EUA, acusado de roubo e agressão

Preso pela 14ª vez desde 2014

Estar atrás das grades já não pode ser considerado algo fora do comum para Sedriques. Afinal de contas, essa detenção marca a 14ª vez que o lutador do UFC é preso desde 2014 - somente no Condado da Escambia. É possível ver inúmeras fotos antigas do americano detido, as chamadas 'mugshots', na última década (veja abaixo ou clique aqui). A última prisão de Dumas havia ocorrido em fevereiro de 2024, quando também foi acusado de agressão. Mas eventualmente as queixas foram retiradas.

Sedriques Dumas, de 29 anos, iniciou sua trajetória no MMA profissional em 2020 e estreou no UFC em 2023. Atualmente, o americano vem alternando resultados positivos e negativos no maior palco do mundo. Em sua carreira, o atleta disputou 13 lutas, triunfou em dez e perdeu em três oportunidades.

Sedriques Dumas arrested for a laundry list of charges yesterday in Escambia county #ufc #mma pic.twitter.com/y8oSMVcOFf

