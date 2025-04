Finalização ou encenação? Jack Della Maddalena apaga campeão de jiu-jitsu; veja

Faltando poucos dias para sua primeira disputa de cinturão no UFC, Jack Della Maddalena chamou a atenção fora do octógono. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o australiano aparece aplicando um estrangulamento no campeão mundial de jiu-jitsu Craig Jones, que chega a apagar durante um treino. A cena viralizou rapidamente e dividiu opiniões entre os fãs: teria sido uma finalização legítima ou apenas uma encenação (clique aqui ou veja o vídeo abaixo)?

O registro foi publicado no Instagram do próprio Jones, que adotou um tom bem-humorado nos comentários. "Hora de me aposentar. Queria que fosse uma piada. Eu sou a piada", escreveu o grappler, conhecido por seu estilo irreverente nas redes. A postagem alimentou a desconfiança de parte do público, que questionou a autenticidade do vídeo e levantou a hipótese de que tudo não passou de uma brincadeira.

Della Maddalena, que enfrentará Belal Muhammad na luta principal do UFC 315, em 10 de maio, em Montreal (CAN), é conhecido por seu boxe afiado, mas tem reforçado o treinamento de solo durante o camp. A finalização sobre Jones, ainda que envolta em dúvidas, soa como uma resposta às críticas sobre sua suposta limitação no grappling - especialmente diante de um adversário como Muhammad, reconhecido pelo domínio no wrestling.