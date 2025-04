Ian Garry analisa vitória sobre Carlos Prates no UFC Kansas City: "Ele bate como um caminhão"

No último sábado (26), Ian Machado Garry e Carlos Prates protagonizaram uma batalha na luta principal do UFC Kansas City, brindando os fãs com um clássico instantâneo. Dias após ser o responsável por frear o 'hype' do representante da 'Fighting Nerds' dentro do octógono mais famoso do mundo, o irlandês fez uma análise do confronto com o brasileiro. Desde a dominância nos assaltos iniciais até o momento de perigo no fim, 'The Future', como é conhecido, abriu o jogo em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight.

Ciente do poder destrutivo de Prates, Ian traçou uma estratégia para evitar, ao máximo, os ataques mais contundentes do rival. E, mesmo com menos de um mês de camp para o duelo, o plano de jogo surtiu efeito, com o irlandês dominando boa parte do combate - sobretudo os três primeiros rounds. Após o embate, os destaques do UFC Kansas City deram um show de 'fair play' e protagonizaram um encontro respeitoso, deixando provocações e rixa no passado.

"Eu imaginei tudo perfeito. Ele continuou andando. Ele é agressivo e não parou de andar agressivo. Ele quer sempre bater na cabeça. Mas falei com todo mundo antes da luta. Tenho mais velocidade, meu 'footwork' é muito melhor. Então nunca parei na frente dele. Porque se você para: 'Pum!'. Ele finaliza. Então para mim era importante continuar o momento para ele nunca ter opção de plantar e ir com força. Ele fez exatamente o que pensei que ele iria fazer. Essa luta durou 25 minutos. Eu fiz 23 e meio perfeitos", analisou Garry.