Fora do Mundial de 2025, Medina disputou 100 etapas seguidas em 10 anos

Gabriel Medina está fora da temporada 2025 do Circuito Mundial devido a uma lesão. Apesar do contratempo, o tricampeão mundial e medalhista olímpico tem um histórico físico impressionante, marcado por resiliência e consistência, raramente interrompido por lesões ao longo de sua carreira.

O que aconteceu

Gabriel Medina sofreu uma lesão no tendão do músculo peitoral maior do ombro esquerdo na última quinta-feira (9), em Maresias, São Paulo. No sábado (11), ele foi operado no Hospital Albert Einstein, com previsão para retornar aos treinos entre quatro e seis meses, com a volta às competições estimada entre seis e oito meses.

Medina disputou sua primeira etapa do Circuito Mundial como convidado em 2010 e, a partir de 2011, ingressou na elite do surfe, onde competiu de forma ininterrupta por 10 anos. Entre 2011 e 2021, Gabriel participou de todas as etapas, incluindo o WSL Finals do último ano citado, totalizando 100 campeonatos consecutivos do CT — vale lembrar que 2020 não houve competição por conta da pandemia.