Thiago Monteiro treina com João Fonseca e brinca: 'Pegando um pouco do mel'

Números 1 e 2 do ranking brasileiro de tênis, respectivamente, João Fonseca e Thiago Monteiro treinaram juntos ontem, e Monteiro brincou: "Pegando um pouco do mel".

O que aconteceu

Thiago Monteiro publicou registros do encontro nas redes sociais. Ele postou uma foto ao lado de João Fonseca, além de vídeos da atividade.

O treino aconteceu no local onde treina João Fonseca, no Rio de Janeiro. Líder do ranking brasileiro, ele trabalha no Itanhangá Golf Club.