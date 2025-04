Tijuca e Sorocaba decidem Superliga B após preparação distinta

O clima é de decisão para Tijuca e Renasce Sorocaba, que disputam o título da Superliga B feminina de vôlei hoje, em jogo único, no ginásio do Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro, às 21h, com transmissão ao vivo do Sportv2. Em meio à festa pelo acesso conquistado com muita luta por ambos os projetos, com desempenho destacado frente aos rivais, ambos encararam semanas distintas de preparação.

Com a melhor campanha da fase classificatória, a equipe carioca tem o mando do jogo e pôde se preparar durante toda semana. Nas quartas de final, contra Chapecó, e na semifinal, contra o Pinhalense Zagonel, o time levou a melhor com duas vitórias nas séries. Para o técnico Matheus Bieler, jogar diante da torcida é um fator importante na busca do título inédito.

“Terminamos a fase classificatória na primeira colocação e isso nos deu vantagem para a sequência da competição, inclusive a possibilidade de jogar a final em casa. Nosso primeiro objetivo foi alcançado, que era a vaga na elite do voleibol brasileiro. Agora vamos em busca do título. Vamos enfrentar uma equipe que também fez uma boa campanha no campeonato, temos em nosso favor jogar em casa e mais tempo de preparação por termos fechado nossa série semifinal em apenas dois jogos” contou Matheus Bieler, de 28 anos, irmão do levantador Gabriel Bieler, do Suzano.