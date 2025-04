Sesi Bauru não dá chances ao Praia e sai na frente no playoff

Atual campeão, o Sesi Bauru derrotou o Praia Clube por 3 sets a 0, parciais de 25-23, 25-20, 25-21, na tarde de hoje, no ginásio Paulo Skaf, em Bauru (SP), na abertura da série melhor de três das quartas de final da Superliga Masculina de Vôlei 2024/25, e está a uma vitória da semifinal.

Os dois times voltarão a se enfrentar no próximo domingo (13/4), às 17h, desta vez no ginásio do UTC, em Uberlândia. Se o Praia vencer, a decisão da vaga na semifinal será adiada para o terceiro confronto, dia 17/4, novamente na casa do Sesi, que terminou em quarto lugar e fez melhor campanha na fase classificatória que o Praia, quinto.

O oposto Darlan foi o grande nome do jogo com 22 pontos (17 de ataque, 5 de saque e 55% de aproveitamento no ataque). O segundo maior pontuador do Sesi Bauru foi foi o ponteiro Lukas Bergmann, com 10 pontos. O levantador Bender foi eleito o melhor em quadra e faturou o Troféu VivaVôlei.