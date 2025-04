Fluminense volta ao Maracanãzinho em busca de semi inédita

O Fluminense enfrenta o Sesi Bauru hoje, às 18h, no Rio de Janeiro, pelo terceiro e decisivo jogo das quartas de final da Superliga Feminina de vôlei, em busca de um feito inédito: ficar entre as quatro melhores equipes da principal competição nacional.

A equipe comandada por Guilherme Schmitz fez sua melhor campanha na fase de classificação da Superliga, com 43 pontos e a quarta colocação. Quem vencer hoje enfrentará o Dentil/Praia Clube na semi.

A partida ainda marca o retorno do Fluminense como mandante no Maracanãzinho em uma competição feminina de vôlei após mais de 40 anos. Na última ocasião, em 1983, a equipe ficou com o vice-campeonato brasileiro após ser superado pelo Supergasbrás na decisão. Ao longo de sua história, o Tricolor soma dois títulos nacionais, em 1976 e 1981, e um sul-americano, em 1979, conquistados no ginásio.