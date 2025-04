A campanha que terminou com o título inédito do Renasce Sorocaba na Superliga B feminina de vôlei, após a vitória sobre o Tijuca Tênis Clube no tie-break, na última segunda-feira (7/4), foi marcada por fortes emoções e até mesmo um fato inusitado. As jogadoras chegaram a jogar descalças durante parte de um jogo da fase classificatória, devido ao piso escorregadio.

O episódio que ganhou repercussão nacional aconteceu no confronto contra o Natal Desportivo, disputado no último dia 10 de janeiro, no Palácio de Esportes Djalma Maranhão, na capital do Rio Grande do Norte. As jogadoras alegaram incômodo pela falta de estabilidade na quadra, causada pela umidade, e decidiram, após consulta à arbitragem, tirar os tênis, a começar pela ponteira Isabela Paquiardi. O Sorocaba venceu por 3 a 0.

A campanha da equipe paulista ficou marcada pela consistência: 11 vitórias e apenas duas derrotas na primeira fase, uma delas para o Tijuca, o rival na decisão. E a partida que valeu a taça mostrou toda a raça do Sorocaba, que protagonizou viradas incríveis e contou até com um fator surpresa vindo do banco.