Maracanãzinho receberá decisão entre Fluminense e Sesi Bauru

O terceiro confronto da série melhor de três entre Fluminense e Sesi Bauru, válida pelas quartas de final da Superliga Feminina 2024/2025 de vôlei, será no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. O anúncio foi feito pelo clube carioca neste domingo.

Com uma vitória para cada lado na série, as equipes decidirão a vaga na semifinal nesta quinta-feira (10/4), às 18h, com transmissão pelo Sportv2 e pela VBTV, o streaming da Federação Internacional (FIVB).

Após ser superado no primeiro jogo, em Bauru, São Paulo, o Tricolor derrotou a equipe paulista em casa, na Hebraica na segunda partida, e, devido a melhor campanha em relação ao adversário na fase de classificação também será o mandante do terceiro jogo.