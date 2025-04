Sorocaba vence final eletrizante e conquista o título da Superliga B

O Renasce Sorocaba assegurou o título da Superliga B feminina de vôlei de forma emocionante. O feito foi comemorado nesta noite com vitória sobre o Tijuca Tênis Clube por 3 sets a 2, parciais de 28-26, 16-25, 18-25, 25-21 e 15-12, mesmo com a torcida contra, que compareceu em peso ao ginásio do Tijuca, no Rio de Janeiro.

As duas equipes já haviam conquistado o acesso à elite nacional com a classificação para a decisão, mas protagonizaram momentos dignos de um duelo decisivo, com nervos à flor da pele. Sorocaba começou mal, mas virou um 19-24 no primeiro set para largar na frente. Em seguida, tomou a virada em sets (2 a 1) e esteve atrás no tie-break, quando perdia por 9-11. Novamente, virou.

O time da casa, que fez a melhor campanha na fase classificatória, dominou o início da partida, mas sofreu um apagão que custou o primeiro set. Com amplo domínio das ações e um saque eficiente, o time do técnico Matheus Bieler deu poucas chances ao rival paulista e chegou a ter diversos set points. Mas uma mexida de Clóvis Granado, comandante do Renasce Sorocaba, mudou o panorama na reta decisiva da parcial. A ponta Camilly Salomé, acostumada a começar jogando, só foi entrar em quadra quando o adversário tinha o set point. E liderou uma virada impressionante, ponto a ponto.