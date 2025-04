Na Superliga 24/25, com os playoffs de quartas de final em disputa neste momento, o estado com maior quantidade de representantes é São Paulo, com nove. No masculino, Vôlei Renata, Sesi Bauru, Suzano, Vedacit Guarulhos e Viapol/São José. No feminino, Osasco/São Cristóvão Saúde, Sesi Bauru, Flor de Ypê/Paulistano/Barueri e Pinheiros. Para o próximo ano, um foi rebaixado (o Pinheiros), mas o Renasce Sorocaba conseguiu o acessoentre as mulheres.

Além da quantidade de participantes, Minas Gerais vem acumulando presenças em decisões nos últimos 25 anos na Superliga. Desde 2000, ao menos um time mineiro briga pelo título.

O post Minas Gerais terá recorde de times na elite da Superliga apareceu primeiro em Web Vôlei.