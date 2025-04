Tabela das semifinais entre Minas e Osasco

Está definido o calendário das semifinais da Superliga feminina 2024/2025 de vôlei entre Gerdau Minas x Osasco São Cristóvão Saúde. A tabela da série em melhor de três jogos foi divulgada hoje.

O primeiro jogo acontecerá em Belo Horizonte, na próxima terça-feira (15/4), às 21h, com transmissão pelo Sportv2 e pela VBTV, o serviço de streaming da Federação Internacional de Vôlei (FIVB). Por ter feito melhor campanha, a equipe dirigida por Nicola Negro terá a vantagem de fazer dois jogos, se necessário, na Arena UniBH, no duelo com o time de Luizomar de Moura. O Minas ficou em segundo lugar ao fim do returno, exatamente à frente do Osasco.

A outra semifinal terá o Dentil/Praia Clube e o vencedor do duelo de amanhã entre Fluminense x Sesi Bauru, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Já a final da Superliga feminina nesta temporada acontecerá em jogo único no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, no dia 1 de maio.