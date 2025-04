Com quase 70 anos de vida, o Ginásio do Tijuca Tênis Clube é uma instalação esportiva histórica no Rio. Costuma receber pouco mais de dois mil torcedores nos jogos de vôlei, com o calor sendo um dos principais problemas durante um bom período do ano. Jogos de basquete do Flamengo nas competições nacional também fazem parte do calendário esportivo.

“O Tijuca tem uma coisa espetacular. Aqui, nasceram vários atletas importantes do cenário do voleibol e do basquete. Recebemos aqui as grandes equipes do cenário nacional, então, temos um carinho especial por este ginásio e vamos trabalhar para que ele seja melhor ainda”, disse Silveira, agora com o planejamento a curto prazo sendo a disputa da elite da Superliga:

“Vamos trabalhar. Estamos tentando trazer novos parceiros para nos ajudar a fazer um ótimo papel também na Superliga A”, finalizou.

O post Tijuca planeja reformar ginásio após acesso na Superliga apareceu primeiro em Web Vôlei.