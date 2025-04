Joinville vira e vence o Vôlei Renata na abertura dos playoffs

O Joinville saiu na frente na série melhor de três das quartas de final da Superliga Masculina de Vôlei 2024/25 ao derrotar o Vôlei Renata por 3 sets a 2, de virada, parciais de 23-25, 25-16, 25-21, 12-25 e 15-13, nesta noite, no Ginásio do Taquaral, em Campinas (SP).

O time catarinense pode garantir a vaga na semifinal da competição diante da sua torcida, se voltar a ganhar no próximo domingo (13/4), quando as duas equipes duelarão às 20h, desta vez em Joinville (SC). Se a equipe campineira vencer, a decisão será no dia 17/4, novamente no Taquaral.

O oposto Rafael Araújo foi o maior pontuador do jogo com 26 pontos, decisivo nos momentos de fechar os sets. Foi dele o ace que finalizou a partida e merecidamente ficou com o Troféu VivaVôlei, com 64% de aproveitamento de ataque. Joinville contou ainda com 17 pontos do ponteiro Djalma, além de mais nove do central Felipe Brito. Adriano e Bruno Lima foram os maiores pontuadores do Vôlei Renata, ambos com 22 pontos. Outro destaque do time campineiro foi o central Judson, com 17.