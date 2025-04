Mateus Bender celebra temporada de afirmação pelo Sesi Bauru

Após um primeiro turno irregular do Sesi Bauru, Bender e a equipe vivem uma crescente na temporada. O time fez a melhor campanha do returno e desponta como uma das forças dos playoffs.

“Dentro de uma Superliga equilibradíssima, após alguns ajustes com o time que estava acostumado com o Thiaguinho, fizemos excelentes jogos e pontuamos para chegar entre os quatro primeiros. Penso assim, que consegui contribuir muito com a equipe e tenho treinado cada dia motivado pela ideia de contribuir sempre mais”.

O próximo compromisso de Bender pelo Sesi Bauru é o jogo de volta das quartas de final contra o Praia Clube, no domingo (13/4), às 17h, em Uberlândia (MG). Em caso de nova vitória, o time paulista elimina o rival e assegura vaga nas semifinais da Superliga.

Sobre a reta final do campeonato, Mateus Bender descarta o favoritismo do atual campeão, mas mostra confiança diante de um cenário de grande equilíbrio no vôlei nacional.

“Estamos jogando a temporada inteira nesta condição de campeões da edição passada. Internalizar essa condição e se sentir pressionado é um pouco de autossabotagem. A pressão é sempre por um desempenho de excelência de toda a equipe, afinal, treinamos para isso. Esta temporada talvez seja uma das mais equilibradas, todas as equipes que integram o G8 têm condições de chegar na decisão. Isso é razão suficiente para seguirmos firmes e motivados para estarmos na final novamente e repetir o feito anterior. Eu acredito demais nesse time!”, finalizou Bender.

