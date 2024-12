Brasileiro volta à elite do surfe mundial após seis anos: 'Pensei em parar'

O que mais ele falou?

Você volta ao circuito após seis anos. Em que pontos o surfe evoluiu desde então? "Aconteceu muita coisa. Seis anos se passaram e o circuito renovou. Não é aquela coisa do desconhecido, como foi no meu circuito de estreia, em 2017. Vou estar na minha cabeça de igual para igual. Estou super tranquilo e bem mentalmente. E o fator da experiência, agora com 32 anos, mais quilometragem, faz com que eu chegue tranquilo".

Ian Gouveia ao lado do pai, Fabio Gouveia Imagem: WSL / Daniel Smorigo

Seu pai é apontado como precursor da brazilian storm. Ele acompanha suas provas, conversa sobre? "É engraçado. Brinco que meu pai nunca foi muito aquele de ficar em cima, era mais minha mãe (risos). Mas, logicamente, meu pai também sempre me colocou no caminho certo. É um privilégio. No começo do ano, quando estava com os pensamentos de, talvez, parar de competir, liguei para ele antes, fiquei horas ao telefone, falei as minhas ideias, o que estava planejando, e ele apoiou".

E você vai ter novidades na prancha. "Fechei uma parceria para ser um desenvolvedor da Shark Coat, uma start-up que produz uma película que imita pele de tubarão. Vamos usar no fundo da prancha e, realmente, pode revolucionar o mundo do surfe. Comecei a fazer os testes e ajudá-los a colocar na prática. O que essa película pode trazer de benefício é diminuir o atrito com a água, e isso vai gerar mais velocidade. É muito bom para a remada".