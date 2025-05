Programa fortalece base do surfe feminino e vê frutos em finais do circuito

"O programa é baseado em nossa vivência como atletas, tanto eu como a Karina Abras (coordenadora feminina) e Andrea Lopes (treinadora) fomos atletas por muitos anos. Ao encerrarmos nossas carreiras, seguimos observando, estudando e, com o apoio da área Mulher no Esporte do COB, chegamos a projetos e programas específicos, com uma inovadora e pioneira metodologia de desenvolvimento", completou.

Em 2025, o programa atingiu a Onda 3, com intercâmbio esportivo, capacitação de treinadoras e o acompanhamento técnico. Nos dois anos anteriores, houve a Onda 1, onde foram mapeadas e identificadas atletas com potencial e a Onda 2, com desenvolvimento e capacitação.

Surfe: Brigitte Mayer e Karina Abras durante o Talento Feminino em Baía Formosa (RN) Imagem: Divulgação CBSurf

Julia Stefani, de 13 anos, que está na final do sub-14 e do sub-16, passou pelo programa. Ela também marcou o maior somatório, 13.17, e nota do feminino no evento — fez uma nota 8, terceira maior de todo o torneio entre homens e mulheres. "O Talento Feminino me ensinou muita coisa: trabalhar a mente, ver onde eu tava errando, como melhorar... e também que todas as meninas precisam andar juntas, porque a união faz a força. Isso faz toda a diferença".

Etapas de formação