Surfe: Etapa em zona de tubarões define rebaixados e futuro de brasileiros

Margaret River, na costa oeste australiana, recebe a partir de hoje a sétima etapa do Circuito Mundial da WSL com clima de decisão. É a última parada antes do corte do meio da temporada, quando apenas os 22 primeiros colocados do ranking masculino e as 10 primeiras do feminino seguem na elite. Quem ficar fora terá que disputar o Challenger Series para tentar voltar ao tour em 2026.

O cenário, já naturalmente dramático, ganha contornos ainda mais intensos. Com águas geladas, ondas pesadas e a fama de ser um dos locais com maior atividade de tubarões no planeta, Margaret testa não apenas o talento, mas também o psicológico dos surfistas. Para muitos, será mais do que uma bateria: é uma luta por sobrevivência no circuito.

Quatro brasileiros ameaçados

Deivid Silva (26º), Ian Gouveia (28º), Samuel Pupo (29º) e Edgard Groggia (34º) ocupam as piores posições do ranking entre os brasileiros e precisam de uma arrancada em Margaret River para evitar o corte.