Ave pousa na cabeça de Jadson André em bateria do Dream Tour; assista

O que era para ser apenas mais uma bateria no mar de Porto de Galinhas acabou se transformando em um dos momentos mais inusitados do Dream Tour 2025, o Campeonato Brasileiro da modalidade.

O que aconteceu

Enquanto aguardava por uma boa onda, sentado em sua prancha, o potiguar Jadson André foi surpreendido por um visitante inusitado: um pássaro pousou em sua cabeça no meio da disputa.

A cena aconteceu durante a primeira bateria do surfista na etapa pernambucana do circuito brasileiro. As imagens da transmissão ao vivo rapidamente se espalharam pelas redes sociais, arrancando risadas dos fãs de surfe.