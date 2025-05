Surfe: Filipinho cita preocupação com tubarões antes de etapa 'selvagem'

Segundo o brasileiro, nem mesmo em J-Bay, na África do Sul — outra etapa conhecida pela presença de tubarões — ele se sente tão tenso quanto em Margaret River. "J-Bay eu fico muito mais tranquilo. Aqui eu fico um pouco mais preocupado. Obviamente que, cara, não tem o que fazer. É a casa deles, né? Somos nós que estamos invadindo", afirmou.

Apesar do medo, o foco na competição ajuda a lidar com a situação. "No modo competitivo, você tá tão focado que acaba meio que esquecendo. Mas é difícil, a gente tem que isolar isso ao máximo. Já temos um milhão de preocupações, então é mais uma pra lidar. Só entrega na mão de Deus."

Já sentiu na pele

Toledo ainda lembrou que já teve até uma bateria paralisada por causa de um tubarão durante uma semifinal na mesma etapa, anos atrás. Ele e o norte-americano Kolohe Andino ficaram 15 minutos fora da água enquanto os organizadores monitoravam a região com drones, barcos e sonar.

A etapa de Margaret River é a sétima da temporada 2025 da World Surf League (WSL) e será decisiva para os atletas que buscam se manter no circuito, já que é a última antes do corte do meio do ano. Filipinho, que já venceu nesse pico em 2021, chega como um dos favoritos.