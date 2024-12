Galvão na Band: narrador pode voltar para onde começou na Fórmula 1

Galvão Bueno pode retornar à Band após mais de 45 anos caso as conversas entre narrador e emissora caminhem para um acordo. A primeira vez que o locutor liderou transmissões de Fórmula 1 em TV aberta foi justamente a Bandeirantes, em 1980.

Um dos maiores narradores esportivos do Brasil, Galvão iniciou sua carreira na rádio Gazeta AM em 1974 e, posteriormente, foi para a TV da mesma emissora. Após uma passagem curta de dois meses na Record, o narrador fechou com a Band em 1977 e chegou a comentar a Copa do Mundo de 1978.

Em 1980, a Band arrematou os direitos de transmissão da Fórmula 1 e foi aí que Galvão se tornou a voz oficial da categoria no Brasil. No ano seguinte, as corridas de F1 passaram à Globo e o narrador partiu para a emissora em que teve contrato vigente até o fim deste ano.