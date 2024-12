Noite grega em Vegas: Bucks conquistam NBA Cup após show de Antetokounmpo

Giannis Antetokounmpo enterra durante 2° quarto da final da NBA Cup Imagem: Ethan Miller/Getty Images

O duelo voltou a ganhar contornos de treta no início do 3° quarto, quando Luguentz Dort e Antetokounmpo protagonizaram um verdadeiro perde-ganha com direito a mão no olho e salto nas costas. A arbitragem cravou falta do ala-armador do OKC.

Giannis Antetokounmpo on fire: grego só não fez chover no 3° quarto Imagem: Nathaniel S. Butler/NBAE via Getty Images

Com a bola pingando, o destaque ficou novamente com o grego. O camisa 34 só não fez chover em Vegas: deu toco, fez as vezes de garçom e, irritando os adversários, cravou ponto até com "tapinha". A etapa fechou em 77-64.

No último quarto, a vantagem no placar esticou e gerou festa por parte dos torcedores do Bucks — que formaram uma minoria barulhenta. Um dos tempos técnicos, inclusive, ficou marcado por "ola" na arquibancada. Desnorteado, o Thunder continuou desperdiçando bolas de três e, com os reservas em ação, não conseguiu reagir. O embate acabou em 97-81.