Aposta da diretoria, Cédric Soares vira um dos jogadores mais acionados no São Paulo

No último domingo, no empate em 1 a 1 com o Cruzeiro, no Morumbis, foi dos pés de Cédric Soares que saiu o cruzamento na medida para Ferreira abrir o placar para o São Paulo. Foi, inclusive, o primeiro passe para gol do lateral direito português defendendo o Tricolor.

Cédric Soares tem contrato com o São Paulo até o final deste mês, mas já possui um acordo apalavrado com a diretoria para estender seu vínculo ao menos até dezembro da atual temporada. Por ora não há qualquer temor em relação à possibilidade de ele não seguir no clube no segundo semestre.

Antes de decidir desembarcar no Brasil para defender o São Paulo, Cédric Soares vinha de um longo tempo sem atuar. Seu último jogo havia sido em março de 2024, quando ainda jogava pelo Arsenal, da Inglaterra. Foram mais de 11 meses sem disputar uma partida oficial.