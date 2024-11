Final da Libertadores? No Racing, seguem festejos com título da Sula

Para o torcedor do Racing, pouco importa que neste sábado (30), em sua cidade, às 17h, acontecerá a final da Libertadores entre Atlético-MG e Botafogo. Ele só quer saber de comemorar o título da Copa Sul-Americana, conquistado no último dia 23, sobre o Cruzeiro, em Assunção (PAR).

O UOL esteve na sede do clube nesta quinta-feira (28), em Villa del Parque, e conversou com funcionários e torcedores para entender qual era o sentimento deles diante de uma nova decisão continental. Por lá, há uma unanimidade de que a final brasileira não irá lhes prender a atenção.