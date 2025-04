Aproveitamento de Caixinha no Santos é inferior ao de Carille; relembre últimos técnicos

Pedro Caixinha foi demitido do comando técnico do Santos nesta segunda-feira. O português deixa o Peixe após uma sequência de resultados negativos e com um aproveitamento inferior ao de seu antecessor, Fábio Carille.

Caixinha foi anunciado no final de 2024, um mês após a demissão de Carille. Ao todo, foram 17 partidas com o técnico. Neste período, o Peixe somou seis vitórias, quatro empates e sete derrotas, além de 26 gols marcados e 21 sofridos.

Os números rendem ao português um aproveitamento de 43,13%. O desempenho é bem inferior em relação ao trabalho de Carille, que deixou o Santos com 64,15% de aproveitamento. O atual comandante do Vasco acumulou 31 vitórias, nove empates e 13 derrotas pelo Santos, além do título da Série B do Campeonato Brasileiro.