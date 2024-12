Botafoguenses esgotam cerveja e bar fecha pela 1ª vez no domingo em 20 anos

O próprio Botafogo percebeu que ali havia se tornado a casa dos alvinegros e se rendeu. Na véspera, fez por lá um evento chamado "Casa Fuego", que não estava previamente programado. O clube, por exemplo, havia tentado emplacar outro local como ponto de encontro, a praça Largo de Regatas.

O UOL esteve por lá neste domingo (1), dia seguinte do título do Botafogo. O bar estava com suas portas fechadas e passava por uma faxina.

A funcionária revelou que pela 1ª vez, em mais de 20 anos, o Kraken não estava aberto no domingo. O motivo? Os botafoguenses beberam todas as cervejas do bar na comemoração.

Não estamos abertos hoje. A torcida do Botafogo esgotou todas as cervejas. Foi uma loucura esses dias. O bar existe desde os anos 2000 e nunca teve uma movimentação tão grande. Tivemos algumas coisas quebradas, mas mesmo assim o saldo foi super positivo. Foi uma loucura, mas foi lindo

Funcionária do Kraken ao UOL

Botafoguenses deixam suas marcas no bar

Na visita no domingo, o UOL notou que os botafoguenses deixaram suas marcas. Adesivos com a frase "é tempo de Botafogo" foram colados nos canhões que funcionam como adereços nos bares. Também havia sido escrita a frase "é a Fúria, mané!", em alusão à organizada alvinegra Fúria Jovem.