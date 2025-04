Com Inter à vista, Palmeiras não perde fora de casa há cinco meses

O Palmeiras tem como próximo compromisso o Internacional, nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). O Verdão tem como trunfo para a partida, válida pela quarta rodada do Brasileirão, seu ótimo desempenho como visitante. A equipe paulista não sabe o que é perder fora de casa há mais de cinco meses.

A última derrota do Palmeiras como visitante aconteceu no dia 4 de novembro de 2024. Na ocasião, o Alviverde foi superado pelo Corinthians por 2 a 0, na Neo Química Arena. Yuri Alberto e Rodrigo Garro cravaram no triunfo do Timão pela 32ª rodada do Campeonato Brasilero. Depois disso, ainda em 2024, o os palestrinos bateram o Bahia, Atlético-GO e Cruzeiro - todas as partidas válidas pelo Brasileirão.

Nesta temporada, até o momento, o Alviverde disputou dez partidas longe de seus domínios. Foram sete vitórias e três empates, sem nenhuma derrota - isto resulta em um aproveitamento de 80%.