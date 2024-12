5 km e 113 pizzas: Fila mistura corrida com comida em evento com famosos

Corredores anônimos se juntaram a nomes famosos, como o ex-BBB Jonas e a atriz Jessica Cores, no percurso. Entre "sprints" e descanso em meio ao trânsito, os inscritos cumpriram um trajeto de 5,4 km. Houve ponto de hidratação e, obviamente, pausa para fotos.

O pós-corrida teve fome saciada. A empresa italiana preparou uma festa regada a um dos alimentos mais típicos do país europeu: a pizza — que, inclusive, virou tema da medalha dada aos participantes.

A Fila preparou 113 pizzas para os corredores, que puderam provar mais de dez sabores diferentes — incluindo as doces assinadas pelo maratonista Bruno Bem Levinho e pelo triatleta André Sanches. O buffet também contou com bebidas à vontade, sessão de tatuagens e distribuição de brindes.

O evento também marcou novidades do Float Maxxi 2 e Float Maxxi 2 Pro, tênis que são apostas da marca desde abril. Os produtos, que são comercializados na casa dos R$ 699,99 e R$ 799,99, respectivamente, ganharam novas cores.