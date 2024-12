Wesley é cestinha, mas Unifacisa bate Franca e volta a vencer no NBB

A Unifacisa venceu a equipe do SESI Franca por 71 a 68 nesta segunda-feira (02), em jogo pela 16ª rodada do NBB masculino. Apesar de voltar a vencer, o clube da Paraíba ainda busca uma melhor posição na competição.

No confronto, o duelo foi equilibrado durante os quartos: no primeiro, Franca venceu os visitantes por dois pontos de diferença. Os donos da casa só conseguiram uma retomada no último quarto, já que no segundo e terceiro tempo foi a Unifacisa que dominou com uma diferença de cinco e nove pontos, respectivamente.

Apesar da boa vitória no último quarto e de Wesley ter sido o cestinha do jogo, com 20 pontos, Franca acabou superado e ficou sem a oitava vitória no torneio, se mantendo em terceiro. Já a Unifacisa conquistou apenas a sua quarta partida positiva no NBB em 12 jogos disputados, em busca de melhorar sua posição na classificação, aparecendo em 15º colocado dentre os 18 participantes.