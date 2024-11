Equipe 100% feminina fecha a temporada da MIT Cup na quarta colocação

Sete não é número de mentiroso. Muito menos, de mentirosas. Girls On Track, à vera, é a única equipe formada exclusivamente por mulheres na Mitsubishi Cup.

E as mulheres brilharam neste sábado (23) na etapa de Mogi Guaçu (SP), sétima e última etapa da 25ª edição do maior rali monomarca cross country da América Latina, conquistando o quarto lugar na categoria Eclipse Cross R Pro da MIT Cup.

A piloto multicampeã Bia Figueiredo é uma espécie de "cartola" do time. Membro da Federação Internacional de Automobilismo, Bia idealizou o time 100% feminino e escalou as craques Pâmella Bozzano, no volante, e Elisa Lacerda, na navegação.