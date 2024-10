Filho lembra apoio de Maguila ao se assumir homossexual: 'Mente aberta'

Familiares, amigos e fãs se despedem nesta sexta-feira (25) de Maguila, ex-boxeador morto ontem aos 66 por complicações da doença que sofria há anos, a encefalopatia traumática crônica, conhecida como demência pugilística.

Ao UOL, Júnior Ahzura, um dos três filhos do campeão, detalhou os últimos dias do pai, que estava internado no Hospital das Clínicas, em São Paulo, por cerca de um mês após ter seu estado de saúde debilitado. Emocionado, Júnior lembrou do apoio que recebeu do pai quando se assumiu homossexual.