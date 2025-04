Santos x Atlético-MG: veja onde assistir ao Brasileirão feminino Série A2

Nesta sexta-feira, o Santos encara o Atlético-MG pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro feminino Série A2. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 15 horas (de Brasília).

O jogo terá transmissão da Santos TV, no YouTube.

As Sereias da Vila estão na vice-liderança, com três pontos. As mineiras estão na quarta colocação, com um.