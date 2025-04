Decisivo contra o Racing-URU, Romero completa 350 jogos com a camisa do Corinthians

A marca foi, inclusive, comemorada pelo perfil oficial do clube nas redes sociais. "350 partidas de Romero com a camisa do Corinthians! #VaiCorinthians", escreveu a equipe.

Romero chegou ao Corinthians ainda em 2014. O paraguaio não conquistou espaço logo de cara e foi ganhando oportunidades aos poucos. O jogador fez sua estreia em jogos oficiais naquele mesmo ano, na vitória por 2 a 1 sobre o Internacional, na Neo Química Arena. Ele entrou no lugar de Paolo Guerrero na etapa final.

Contudo, foi somente dois anos depois, em 2016, que o atacante começou a se consolidar no time titular do Timão. Em 2017, já um pouco mais maduro, Romero foi peça importante na campanha que levou ao heptacampeonato do Corinthians no Campeonato Brasileiro.

Dois anos depois, a primeira passagem do paraguaio chegou ao fim no Corinthians. Romero não renovou com o clube por conta de divergências com a diretoria da época, cumpriu seu contrato até os últimos dias e se despediu do clube em julho de 2019.