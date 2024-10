Em 1992, Maguila 'deu aula' sobre homossexualidade: 'Não é doença'

Maguila, que morreu nesta quinta aos 66 anos, "deu uma aula" sobre homossexualidade em 1992. Suas declarações ressoam até hoje, principalmente por meio de seu filho caçula, Junior Ahzura, que luta contra o preconceito em seu trabalho como artista visual e em suas redes sociais.

'Já nasce com dom'

Em participação no Programa 25ª Hora, da TV Record, Maguila falou sobre homossexualidade de forma respeitosa, em uma época em que havia ainda mais preconceito e desinformação sobre o tema. Ao ser questionado se considerava a homossexualidade uma "doença", o boxeador afirmou não concordar com o termo.