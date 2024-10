Quem é a viúva de Maguila? Casal sofreu racismo e viveu junto por 40 anos

Ao longo dos anos, Irani passou a negociar as lutas e projetos do marido e foi tida como centralizadora. "A Irani tem personalidade forte, é vaidosa. Ela acabou assumindo os negócios, cuidou, organizou a vida dele. E as pessoas achavam que ela podia tirar algum proveito da fama e do dinheiro dele. Mas a história deles mostra que não. [...] Ela foi muito importante. Se ele se manteve em evidência é porque ela sempre soube trabalhar isso. Ela poderia ter caído fora há dez anos, ele [era] muito tosco. Culturalmente ela é mais preparada, instruída. Se não gostasse dele, já tinha ido", disse o biógrafo do ex-lutador, Carlos Alencar, ao UOL em 2014.

Adilson Rodrigues Maguila e sua esposa Irani em 2001 Imagem: Adriana Elias/Folhapress

Irani soube ajudar o boxeador durante a doença, diz amigo. Josmar Bueno Junior, cujo pai era amigo de Maguila e por isso conviveu com o lutador desde sua infância, contou ao UOL que a esposa "leva a sério esse negócio de na saúde e na doença" e soube ajudá-lo especialmente durante o período de descoberta da encefalopatia.

Por muito tempo ela encarou sozinha tudo isso. O começo da doença tem picos na saúde e picos de agressividade, e ela lidou com isso na intimidade deles. Fora que sempre soube puxar o lado positivo dele. Ele é cabeça dura, é teimoso, então, quando precisava, ela dava dura mesmo.

— Josmar Bueno Junior, cineasta e amigo da família

Para ela, relação com Maguila era de "cumplicidade e companheirismo". "A vida é assim, uma roda gigante, um dia está em cima e outro em baixo. E precisa estar junto. É difícil ver uma pessoa que era o Maguila de antes e ver como está hoje, você tem que tomar cuidado para não pirar. Isso abala a família'', lamentou ao UOL em 2014.