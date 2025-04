Abel brinca sobre 'pacto' do Palmeiras após vitória na Libertadores: 'rezar'

O técnico Abel Ferreira brincou sobre o "pacto" do Palmeiras após a vitória sobre o Bolívar, ontem, por 3 a 2, pela Copa Libertadores.

"Agora temos só dois dias para recuperar para o próximo. Isso é que me arrebenta todo, isso é que eu arrebento a nossa equipe. Isso é que há tantas lesões no futebol brasileiro, né? Não tem como. Nós temos muitas lesões e os outros jogadores e as outras equipes têm muitas lesões. É rezar a nosso Senhor, aí sim, é o pacto que eu tenho, é tentar rezar ao nosso Senhor para que ninguém se lesione", brincou o treinador.

O Palmeiras chegou para o duelo contra o Bolívar com oito desfalques Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo), Murilo (lesão na coxa direita), Raphael Veiga (luxação no ombro esquerdo), Mayke (lesão na coxa esquerda), Marcos Rocha (cronograma individualizado), Micael (entorse no tornozelo esquerdo), Richard Ríos (preservado por dores na coxa esquerda) e Vitor Roque (preservado por dores no tornozelo esquerdo).