Aliviado após vitórias, Zubeldía vive segunda maior sequência invicta pelo São Paulo

A maior série invicta do argentino no comando do São Paulo ocorreu logo no início do trabalho. Em seus primeiros 12 jogos pelo clube, o Tricolor somou oito vitórias e quatro empates.

Mais um triunfo fora de casa na Libertadores

Apesar da invencibilidade recente, o time somou quatro empates seguidos, e Zubeldía teve seu trabalho contestado. O treinador foi duramente criticado principalmente após o duelo contra o Alianza Lima, em que o São Paulo abriu 2 a 0, mas cedeu o empate ao adversário em pleno Morumbis, pela Libertadores.