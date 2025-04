Mano Menezes avalia empate do Grêmio na Sul-Americana em sua estreia: "Não foi injusto"

Fim de jogo: Godoy Cruz 2×2 #Grêmio



Com gols de Edenilson e Aravena, empatamos com o Godoy Cruz na Argentina, pela terceira rodada da #SulAmericana25. O próximo compromisso do Tricolor é contra o Vitória, dia 27, pelo #Brasileirão2025. ?? #GCMxGRE pic.twitter.com/ODKpt7zzTA

? Grêmio FBPA (@Gremio) April 25, 2025

"Perdemos muitos duelos individuais no jogo. Foi bem marcante a diferença nessa disputa. Temos que melhorar nesse aspecto. Sofremos um pouco, porque sempre tinham dois atacantes em cima dos nossos zagueiros o tempo inteiro, com bastante corpo e bastante disputa. Fizemos o dois a um numa jogada bonita, uma saída de bola de qualidade, bem metida a bola e frieza na hora de definir, com bastante mérito", acrescentou.

O Grêmio ficou duas vezes na frente do placar, com gols de Edenilson e Alexander Aravena, mas o Godoy Cruz buscou o empate com Agustín Auzmendi e Luca Martínez, já nos minutos finais. Com o resultado, as duas equipes seguem empatadas com sete pontos.

O time argentino leva vantagem no saldo de gols e lidera o grupo D.