Leclerc faz ótima largada, lidera dobradinha da Ferrari e vence GP dos EUA

Max Verstappen abriu vantagem no Mundial de Pilotos. Ele chegou a 354 pontos, enquanto Lando Norris, segundo colocado, agora tem 297.

A Fórmula 1 volta no próximo domingo (27). A próxima corrida é o GP do México, no Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México, às 17h (de Brasília).

Como foi a corrida

Largando da quarta posição, Charles Leclerc aproveitou o duelo entre Lando Norris e Verstappen, na primeira fila, para assumir a liderança. Quem levou a pior foi o piloto da McLaren, que despencou da ponta para o quarto lugar. Verstappen e Carlos Sainz mantiveram a segunda e terceira posições, respectivamente.

Lewis Hamilton, da Mercedes, rodou no GP dos EUA de F1, e deixou a corrida na terceira volta Imagem: Mark Sutton / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A corrida acabou para Lewis Hamilton na terceira volta. O heptacampeão mundial, que já não tinha ido bem na classificação, rodou, saiu da pista, invadiu a brita e não conseguiu voltar. O safety car entrou em ação por quatro voltas até a retirada do carro da Mercedes.