'Estamos competindo novamente!', diz Verstappen após melhora da Red Bull

Colocar o carro na primeira colocação no grid foi um passo importante para o holandês, que largou bem e pôde controlar o ritmo na ponta, enquanto os rivais se envolviam em batalhas que duraram do começo ao fim das 19 voltas de sprint.

"Estou muito feliz com nosso rendimento hoje. Acho que, claro, olhando a corrida toda, a Ferrari também foi muito rápida, mas eu acho que, do nosso lado, finalmente estamos competindo novamente."

De fato, a Ferrari foi o carro que terminou a prova com os pneus nas melhores condições, mesmo que o segundo colocado Carlos Sainz tenha largado na quinta colocação e tenha passado, na pista, o companheiro Leclerc (duas vezes), a Mercedes de Russell e a McLaren de Norris (na última volta).

Mas a Ferrari espera ter dificuldades na classificação, com os pneus macios, logo mais, a partir das 19h, pelo horário de Brasília. Eles têm um bom rendimento com os pneus médios, usados na sprint, mas ainda têm dificuldade em extrair o máximo com os macios. "O ritmo da sprint foi encorajador e talvez tenhamos chance na corrida. Mas acho que, para a classificação, nosso carro não está na melhor das posições", lembrou Carlos Sainz.

As equipes podem ajustar os carros antes da classificação, mas a Red Bull já parte de uma posição melhor, tendo reencontrado o equilíbrio do carro com as novas peças que começaram a chegar no GP do Azerbaijão e foram completadas para esta corrida de Austin. É um grande alívio para a equipe, que vinha de uma série de atualizações que não estavam melhorando o carro e estavam complicando a situação de Verstappen no campeonato.

O momento mais baixo para eles tinha sido na Itália, quando Verstappen chegou a dizer que, se a situação continuasse a mesma, seria impossível conquistar o tetra. Mas foi em Monza que a Red Bull encontrou a raiz dos problemas e começou a trabalhar para resolvê-los. E o resultado é um carro bem mais equilibrado mesmo na difícil pista de Austin.