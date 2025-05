Bernardinho convoca seleção de vôlei com novidades e sem Bruninho

O técnico Bernardinho anunciou os convocados da seleção masculina para a disputa Liga das Nações de vôlei deste ano. A lista conta com novidades e tem a ausência do levantador Bruninho.

O que aconteceu

Bernardinho chamou até o momento 22 jogadores. Nos últimos dias, ele havia inscrito 30 nomes.

O Brasil estreia no torneio no dia 11 de junho, contra o Irã. A partida será disputada no Maracanazinho, no Rio de Janeiro.