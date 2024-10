McLaren responde Red Bull por ataque a Norris sobre 'fraquezas mentais'

O chefe da McLaren, Zak Brown, saiu em defesa de Lando Norris e considerou 'inadequadas' as palavras ditas por Helmut Marko, consultor da Red Bull, sobre a 'fraqueza mental' do piloto britânico.

Eu li os comentários de Helmut, que achei decepcionantes, mas não surpreendentes

O que aconteceu

Marko disse acreditar que Max Verstappen ficará com o título e citou as 'fraquezas mentais' de Norris como uma das justificativas em entrevista recente ao canal Motorsport Magazin no YouTube.