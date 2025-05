Plata aumenta a lista de desfalques do Flamengo na Libertadores para 'decisão' contra a LDU

A partida diante do rival equatoriano ganhou ainda mais importância após a vitória do Central Córdoba sobre o Deportivo Táchira. Os argentinos lideram a chave com 11 pontos seguido da LDU com oito. Restando dois compromissos, o Flamengo soma cinco pontos, está fora da zona de classificação, e precisa vencer as duas partidas que restam para se garantir nas oitavas de final do torneio continental.

Para o setor ofensivo, Filipe Luís tem a opção de usar Bruno Henrique como centroavante. O atacante Pedro, recuperado de grave lesão no joelho, vem sendo escalado com mais cautela por causa dos sete meses de afastamento. Uma terceira alternativa para o setor é o centroavante Juninho.