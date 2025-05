Jogador do Real Madrid e três ex-companheiros são julgados por distribuir vídeo sexual de uma menor

O zagueiro Raul Asencio, peça defensiva importante do Real Madrid está sendo julgado por supostamente gravar e divulgar um vídeo sexual de duas meninas, uma delas menor de idade. o Tribunal de Instrução n.º 3 de San Bartolomé de Tirajana, na ilha de Gran Canaria, na Espanha, foi quem emitiu a acusação contra o jogador, em uma investigação iniciada ainda em 2023.

A informação sobre a acusação contra Asencio foi divulgada pela Iusport, veículo de comunicação especializado em direito desportivo.

Além de Asencio, outros ex-três companheiros do atleta estão envolvidos no caso: Andrés García, Ferrán Ruiz e Juan Rodríguez. Os quatro estão sendo acusados de supostamente gravar e posteriormente distribuir material sexualmente explícito com duas mulheres, uma delas menor de idade, sem a permissão delas.