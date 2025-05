Dorival perde Memphis e Raniele na Sul-Americana, mas quer Corinthians 'vivo' na rodada final

O entorse no tornozelo de Memphis Depay vai tirá-lo do importante jogo contra o Nacional, no Uruguai, nesta quinta-feira, pela Copa Sul-Americana. O astro holandês, contudo, não será o único desfalque de Dorival Júnior no Estádio Centenário, que já não tinha Garro e Gustavo Henrique, machucados, e Félix Torres suspenso. O volante Raniele, com um edema no músculo anterior da coxa direita, nem viajou com a deleção. Mesmo com time remendado, o treinador não admite outro resultado contra o lanterna senão a vitória para "chegar vivo" na última rodada.

"É uma partida fundamental para a nossa equipe. Estaremos muito concentrados e focados em busca de um resultado importante. É um jogo sempre muito difícil, porém nós precisamos alcançar um resultado que nos dê a possibilidade de chegarmos vivos na última rodada", afirmou o treinador.

Dorival Júnior espera ter em Montevidéu um Corinthians competindo de maneira semelhante ao triunfo sobre o Internacional pelo Campeonato Brasileiro, no qual fez 4 a 2 na Neo Química Arena, para chegar a última rodada ainda com chances de vaga direta ou aos playoffs contra um terceiro colocado da Libertadores.