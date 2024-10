Quem é a socialite 'pivô' de triângulo amoroso com prodígios da Fórmula 1

Pivô de triângulo amoroso na Fórmula 1

Estelle Ogilvy teve um relacionamento às escondidas com Oliver Bearman, de apenas 19 anos, segundo o Daily Mail. A relação entre eles foi exposta depois de o piloto ficar em evidência na imprensa ao substituir Carlos Sainz na prova da Arábia Saudita de 2024.

Estelle e Bearman fizeram poucas aparições públicas e já não estariam mais juntos, conforme publicou o The Sun, outro jornal britânico.

Após terminar com Bearman, porém, Estelle teria voltado a se envolver com Franco Colapinto, de 21 anos, seu antigo affair.

Oliver Bearman será um dos pilotos da Haas na temporada 2025. Ele correu em duas provas da F1 neste ano. No GP da Arábia Saudita, em março, substituiu Carlos Sainz na Ferrari e terminou na sétima colocação. No Azerbaijão, ele substituiu Kevin Magnussen na Haas e ficou na décima posição.

Franco Colapinto, por sua vez, já disputou três provas pela Williams na temporada 2024. No GP da Itália, ficou na 12ª colocação. Ele melhorou o seu desempenho no Azerbaijão, ficando em oitavo, e mais recentemente foi o 11º no Grande Prêmio de Singapura.